İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Liverpool, Anfield'da oynanan maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Murillo, 46. dakikada Nicolo Savona ve 78. dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti.
Liverpool, bu sonucun ardından ligde oynadığı son 7 maçta 6. mağlubiyetini yaşadı. Premier Lig'e 5'te 5 ile harika bir başlangıç yapan İngiliz ekibi, tüm kulvarlarda ise son 11 maçta 8. yenilgisini yaşadı.
Bu sonucun ardından Liverpool, ligde 18 puanda kaldı. Liverpool galibiyetiyle birlikte son 3 haftada 7 puan toplayan Nottingham Forest, 12 puana ulaştı.
Liverpool, ligin bir sonraki haftasında West Ham United deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, sahasında Brighton ile karşı karşıya gelecek.
