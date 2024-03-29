Liverpool'da 4 aday belirlendi

Bayer Leverkusen'de kalma kararı alan Xabi Alonso'dan 'ret' cevabı alan Liverpool, 4 kişilik yeni teknik direktör listesini belirledi.



Sport Express'in haberine göre; Liverpool'un, sezon sonunda yollarını ayıracağı Jürgen Klopp'un yerine belirlediği isimler şu şekilde;



RUBEN AMORIM



Sporting Lizbon'da görev yapan 39 yaşındaki Portekizli teknik adam, Sporting Lizbon'a uzun yıllar sonra şampiyonluk yaşattı. Amorim'in 13.2 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.



ROGER SCHIMDT



Benfica'nın Alman teknik adamı, Bayer Leverkusen ve Benfica serüvenleri ile üst seviyede deneyim kazandı.



ROBERTO DE ZERBI



44 yaşındaki İtalyan teknik adam, Amex'te görev yaptığı 18 ay içinde Brighton'u ilk Avrupa sezonuna taşıyarak adeta bir devrim yarattı.



FRANCK HAISE



Dörtlünün en az tanınanı olan Haise, Lens'i geçen sezon Ligue 1'i üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne geri götürdü. Lens tarihinde sadece üçüncü kez bu turnuvaya katılmaya hak kazandı.



