Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılması beklenen Damian Lillard, geleceğiyle ilgili kararını aceleye getirmeyecek.NBA muhabiri Chris Haynes'in haberine göre, Lillard 2025 yazında uygun şartlar oluşursa başka bir takımla anlaşmaya sıcak bakıyor ancak bu süreci dikkatli bir şekilde yönetecek.Nisan sonunda aşil tendonunu yırtan Lillard, uzun bir iyileşme sürecine girecek. Buna rağmen Haynes, en az 10 takımın Lillard'a ilgisini ilettiğini belirtiyor.Bucks henüz resmi olarak Lillard'ı serbest bırakmadı ancak bu adımın Myles Turner takasının tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Lillard'ın kontratının kalan 112.6 milyon dolarlık kısmı, Milwaukee tarafından ödenecek.ESPN'den Marc J. Spears, Celtics, Lakers ve Warriors'ın Lillard'a ciddi ilgi gösterdiğini bildirdi. Spears ayrıca Lillard'ın 2026 All-Star arasına kadar sahalara dönebileceği yönünde spekülasyonlar olduğunu belirtti. Ancak yaşının da (Temmuz'da 35 olacak) göz önüne alındığında bu oldukça iyimser bir tahmin.Lillard, sakatlığı süresince ailesine yakın olmak amacıyla Portland'ta rehabilitasyon görmeyi planlıyor. Bu durum, yeni takımının sezon başındaki planlamasında yer alıp almayacağını etkileyebilir.Her şeye rağmen Lillard, liderliği ve skor yeteneğiyle hâlâ ligin en değerli oyuncularından biri olarak görülüyor.