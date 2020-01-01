Lillard, bizzat onayladı: 3-4 maç yok

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, kasık sakatlığı nedeniyle en az 3-4 maç kaçırmayı beklediğini söyledi.



29 yaşındaki Lillard, Portland'ın 12 Şubat'ta Memphis'e karşı oynadığı maçtan sonra kasığında gerginlik görülmüş ve geçen hafta sonu düzenlenen All-Star maçını ve Üçlük Yarışması'nı kaçırmak zorunda kalmıştı.



Sakatlık, playoff resmine girmeye çalışan takım için önemli bir zamanda, Lillard'ın maç kaçırmasını gerektirecek. Portland, 25-31 derecesinde ve Batı Konferansı'nda sekizinci ve son playoff sırasında yer alan Memphis'in dört maç arkasında.



Dame, şu ifadeleri kullandı:



"Bu 'Tamam, acıya rağmen oynarım' diyemeyeceğiniz durumlardan biri...çünkü kötüye gidebilir. Çok ağrım var, ama tamamen iyileşmesine izin vermek için zaman ayırmalıyım. İyileştiğinde, sahaya döneceğim."



Blazers'ın, Lillard'ın yokluğunda önümüzdeki beş karşılaşmasında New Orleans, Detroit ve Boston'a karşı ev maçları, Indiana ve Atlanta'daki deplasman maçları bulunuyor.



Lillard, maç başına ortalama 29.7 sayı ve 7.9 asist ile oynuyor.



