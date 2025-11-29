Levent Açıkgöz: 'Deplasmanda 1 puan için oyuncularımız üzgün'

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor'la 1-1 beraber kalan Eminevim Ümraniyespor'da teknik direktör Levent Açıkgöz, oyuncularının deplasmandaki beraberliğe sevinmediğini söyledi.
Açıkgöz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'in kırmızı kartı görmesinden sonra oyunda üstünlüğü aldıklarını dile getiren Açıkgöz, 2-3 gol önemli pozisyondan yararlanamadıklarını ifade etti.
"Gol atacağımız sırada gol yedik." diyen Açıkgöz, "Normal şartlarda deplasmanda 1 puana bile sevineceğimiz yerde oyuncularımız üzgün. Bundan da ders çıkaracağız. Eksikleri, hataları da yarından itibaren değerlendirip önümüzdeki maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.