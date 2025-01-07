Lens, Pau Lopez transferini açıkladı

Lens, Marsilya'dan 30 yaşındaki kaleci Pau Lopez'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Transferde Uğurcan Çakır detayı dikkat çekti.

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Lens, Pau Lopez transferini açıkladı
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07 Ocak 2025 20:12
Son güncelleme 07 Ocak 2025 20:36
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens, kalesini Pau Lopez ile güçlendirdi.

Lens, 30 yaşındaki file bekçisini Marsilya'dan satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

Lopez, sezonun ilk yarısını da kiralık olarak İspanyol ekibi Girona'da geçirmişti. 30 yaşındaki file bekçisi, Girona'da sadece bir maçta sahaya çıktı.



UĞURCAN ÇAKIR DETAYI

Lens, Pau Lopez transferini Squid Game temalı video ile duyurdu. Fransız temsilcisi, kaleci transferi için çıkan haberlere de gönderme yaparken Lens'in paylaştığı videoda Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın da yer alması dikkat çekti.  

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