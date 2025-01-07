Lens, Pau Lopez transferini açıkladı

✍Lens, Marsilya'dan 30 yaşındaki kaleci Pau Lopez'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. pic.twitter.com/mbcJAKuMeE



— Sporxtv (@sporxtv) January 7, 2025









Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens, kalesini Pau Lopez ile güçlendirdi.Lens, 30 yaşındaki file bekçisini Marsilya'dan satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.Lopez, sezonun ilk yarısını da kiralık olarak İspanyol ekibi Girona'da geçirmişti. 30 yaşındaki file bekçisi, Girona'da sadece bir maçta sahaya çıktı.Lens, Pau Lopez transferini Squid Game temalı video ile duyurdu. Fransız temsilcisi, kaleci transferi için çıkan haberlere de gönderme yaparken Lens'in paylaştığı videoda Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın da yer alması dikkat çekti.