Lemina: 'Bir kez daha her şeyimi vereceğim'

Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
"HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"
Gabonlu orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray ailesine döndüğüm için çok heyecanlıyım. Bu kulüp, bu renkler, bu taraftarlar.... Kalbimde özel bir yere sahipler. Bir kez daha her şeyimi vermeye, daha büyük anlar yaratmaya ve yeni bölümler yazmaya hazırım. Birlikte mükemmelliği hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Lemina, bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp ve aslan emojileri de ekledi.
Gabonlu futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
LİSANSI ÇIKTI
Öte yandan Galatasaray, transferini açıkladığı Lemina'nın lisansını çıkardı.
"HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"
Gabonlu orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray ailesine döndüğüm için çok heyecanlıyım. Bu kulüp, bu renkler, bu taraftarlar.... Kalbimde özel bir yere sahipler. Bir kez daha her şeyimi vermeye, daha büyük anlar yaratmaya ve yeni bölümler yazmaya hazırım. Birlikte mükemmelliği hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Lemina, bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp ve aslan emojileri de ekledi.
Gabonlu futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
LİSANSI ÇIKTI
Öte yandan Galatasaray, transferini açıkladığı Lemina'nın lisansını çıkardı.