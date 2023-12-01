Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in uzun süredir menajeri olan Maverick Carter, yasadışı bahisçiler aracılığıyla NBA maçlarına bahis oynadığını itiraf etti.



James'in uzun süredir menajeri ve iş ortağı olan Carter, federal yasa uygulama belgelerinde ortaya çıktığı üzere, yetkisiz bir bahis şirketi aracılığıyla NBA maçlarına yasa dışı bahis oynadığı itirafında bulundu.



Carter'ın bu açıklamayı bahisçi Wayne Nix hakkındaki soruşturmanın bir parçası olarak Kasım 2021'de federal ajanlarla yaptığı bir röportaj sırasında yaptığı ortaya çıktı.



Sözcü Adam Mendelsohn, 2021'de spor bahislerinin 38 eyalette ve Columbia Bölgesi'nde yasallaştırılmasından önce, Carter'ın Wayne Nix soruşturmasıyla bağlantılı olarak federal kolluk kuvvetleriyle bir kez görüşme yaptığını açıkladı.



Mendelsohn, Carter'ın soruşturmanın ana odağı olmadığını, tamamen işbirliği içinde olduğunu, hiçbir suçlamayla karşı karşıya kalmadığını ve konuyla ilgili daha fazla temasa geçilmediğini vurguladı.



Kayıtlara göre Carter ve yasal temsilcileri, soruşturmacılara kendisinin bir yıl içinde bazı futbol ve basketbol maçlarına 20 civarında bahis oynadığını bildirdi. Her bahisin değerinin 5 ila 10 bin dolar arasında değiştiği kaydedildi.



Bir işletme yöneticisi olarak Carter'ın NBA maçlarına bahis oynamasının yasak olmadığı biliniyor.





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