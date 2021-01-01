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LeBron, ilk All-Star Hafta Sonu tecrübesini hatırladı

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, ilk All-Star Hafta Sonu deneyiminden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, ilk All-Star Hafta Sonu deneyiminden bahsetti.

Bu yıl 17. NBA All-Star Maçında oynayacak olan 36 yaşındaki yıldız, 18 yıl önceki çaylak sezonundaki ilk All-Star Hafta Sonunu hatırladı.

O sezon All-Star Maçına katılamasa da Yükselen Yıldızlar maçında yer almış olan LeBron, ilk tecrübesi için şu açıklamaları yaptı:

"İnanılmazdı. Her şeyden önce, Akron'lı bir çocuk olarak ilk All-Star Maçım için Los Angeles'a gelmiştim. Ailemin burada olması benim için inanılmazdı. Tabii ki, All-Star maçında da yer almak istemiştim. Bu halen beni biraz rahatsız eden bir şey. Ama aştım artık. Burada Melo (Carmelo Anthony) ve D-Wade (Dwyane Wade) ve diğer adamlarla beraberdik.

Hayatım boyunca bu All-Star etkinliklerini izlerdim ve 'Vay be, All-Star Hafta sonu'nun bir parçası olmak ne harika olurdu' diye düşünürdüm. Çaylak yılımda Yükselen Yıldızlar maçında olmak, muhtemelen asla unutmayacağım bir şey. Çok heyecanlıydım. Uzun zaman geçti."

Maç, LeBron'un şu anki iç sahası olan Staples Center'da oynanmıştı ve LeBron, karşılaşmayı 118-142 kaybeden Çaylaklar takımının 33 sayıyla en skoreri olmuştu:


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