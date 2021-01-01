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LeBron'dan eleştirilere yanıt!: "Siz konuşmaya devam edin..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın yaz dönemindeki hamlelerine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın yaz dönemindeki hamlelerine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

James, artık silmiş olduğu bir tweet'te takımını gelecek sezon başarılı olamayacak kadar yaşlı veya sakatlığıa meyilli olduğu şeklinde eleştirenlere cevap verdi.

Lakers, 2019-20 sezonunda Orlando bubble'ında şampiyonluğa ulaşmış, ancak geçen sezon playoffların ilk turunda Phoenix Suns'a elenmişti.

Takım bu yaz, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Kendrick Nunn, Wayne Ellington, Malik Monk, Trevor Ariza ve Kent Bazemore dahil olmak üzere birçok oyuncuyla sözleşme imzalayarak kadrosunu yeniden şekillendirmişti.

LeBron, yapılan olumsuz eleştirilere attığı tweet'te şu yanıtı verdi:

"Takımımdakilerle, oyuncularımızın yaşıyla, oynama şeklimizle, sakatlıklarla ve bu ligde geçirdiğimiz süreyle alakalı konuşmaya devam edin. Ama sizden bir ricam var. Bu eleştirileri sezon başladığı zaman da görmek istiyorum. Tek isteğim bu."

Lakers, James'in 5. NBA şampiyonluğunu kazanmaya çalışacağından ötürü, son üç sezonda ikinci şampiyonluğuna ulaşmayı umuyor.


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