Lazio'ya sürpriz çelme: Venezia

Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne katılım mücadelesi veren Lazio, lig 19'uncusu Venezia karşısında sürpriz 2 puan bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio'ya sürpriz çelme: Venezia
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22 Şubat 2025 19:13
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Venezia ile Lazio karşı karşıya geldi. Stadio Pierluigi Penzo'da oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Topla oynama oranında Lazio üstünlüğü olsa da, Venezia da direkt hücumlarla pozisyon buldu. İki takım da 9'ar şut atarken, Venezia'nın 2 Lazio'nun ise 3 isabetli şutunda kaleciler başarılı oldu.

Son 2 maçından beraberlikle ayrılan Lazio, puanını 47'ye çıkardı. Venezia ise 3 maç sonra puan aldı ve 17 puanla ligin dibinden kurtulamadı.

Lazio, gelecek hafta Milan'a konuk olacak. Venezia ise Atalanta deplasmanına gidecek.


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