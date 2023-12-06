Lazio tek golle çeyrek finalde!

Lazio, Genoa'yı 1-0 mağlup ederek İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio tek golle çeyrek finalde!
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06 Aralık 2023 00:54
İtalya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Lazio, sahasında Genoa ile karşı karşıya geldi. Lazio, Olimpico'daki maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Lazio'ya galibiyeti getiren golü, 5. dakikada Matteo Guendouzi attı.

Genoa'da karşılaşmaya 11'de başlayan Berkan Kutlu 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Lazio, kupada çeyrek finale yükseldi. Genoa, turnuvaya veda etti.

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