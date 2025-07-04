Jake LaRavia, Deandre Ayton ve Jaxson Hayes ile sözlü anlaşmaya varan Los Angeles Lakers, şampiyonluk hedefleyen bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.Mevcut maaş bütçesinde hâlâ birkaç milyon dolarlık boşluk bulunan Lakers, bu kaynağı en az bir serbest oyuncuyu daha kadroya katmak için kullanabilir. Ayrıca, rotasyona katkı sağlayacak iki yönlü bir kanat oyuncusu için takas ihtimali de hâlâ masada.Bu hafta boyunca Lakers'ın gard De'Anthony Melton ile ilgilendiği yönünde haberler gündeme geldi. ClutchPoints'dan Brett Siegel'e göre, Melton'ın Lakers ile anlaşması yönünde beklentiler giderek artıyor:1.91 boyunda ve 90 kilogram ağırlığında bir guard olan 27 yaşındaki Melton, Geride kalan sezonu Golden State Warriors formasıyla geçirdi. Kasım ayında sol diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edilen Melton, geçirdiği ameliyat sonrası sadece altı maçta forma giyebildi.Lakers cephesi, Melton transferini tamamlayarak guard rotasyonunu derinleştirmeyi ve özellikle savunma yönü güçlü bir isimle arka alanını güçlendirmeyi amaçlıyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.