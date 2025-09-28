28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-0DA
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0DA
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-163'
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
1-168'
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
1-0DA
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-190'
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
1-1DA
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-128'
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-1DA
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-0DA
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Kubilay Alcu boksta WBF kemerini de aldı

Kubilay Alcu, Brezilyalı Falcao'yu yenerek WBF Dünya şampiyonluk kemerini kazandı.

28 Eylül 2025 15:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kubilay Alcu boksta WBF kemerini de aldı
Profesyonel boksta namağlup UBO (Uluslararası Boks Organizasyonu) Avrupa, UBO Dünya, WBC (Dünya Boks Konseyi) Ortadoğu şampiyonu olup 3 kemeri elinde bulunduran 31 yaşındaki Muğla Fethiyeli sporcu Kubilay Alcu, kariyerinin 19'uncu zaferine evinde ulaştı.

Fethiye'de Ercan Torunoğulları öncülüğünde düzenlenen Orka Fight Night 2'de ilçenin gururu Kubilay Alcu, kendisi gibi yenilgisiz Brezilyalı rakibi Luciano Falcao'yu yenerek WBF Dünya şampiyonluğu kemer maçını kazandı. Şampiyon boksör, Orka World Water Park'ta düzenlenen organizasyonda rakibini 12 raund sonunda mağlup ederek kariyerinin 19'uncu maçını ve dördüncü kemerini kazandı.

Organizasyonu Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Bora Kaya ve Turgay Terzi, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş izledi. Kubilay Alcu'ya şampiyonluk kemerini Muğla Valisi İdris Akbıyık takdim etti.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
