24 Mayıs
Eyüpspor-Antalyaspor
0-019'
24 Mayıs
Gaziantep FK-Kasımpaşa
19:00
24 Mayıs
Göztepe-Galatasaray
19:00
24 Mayıs
Real Madrid-Real Sociedad
17:15
24 Mayıs
Leganes-Real Valladolid
19:30
24 Mayıs
Espanyol-Las Palmas
19:30
24 Mayıs
Alaves-Osasuna
22:00
24 Mayıs
Getafe-Celta Vigo
22:00
24 Mayıs
Rayo Vallecano-Mallorca
22:00
24 Mayıs
Bologna-Genoa
19:00
24 Mayıs
AC Milan-Monza
21:45
24 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:00
24 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:00
24 Mayıs
FCV Dender EH-KV Mechelen
21:00
24 Mayıs
RB Salzburg-Rapid Wien
18:00
24 Mayıs
Austria Wien-BW Linz
18:00
24 Mayıs
Sturm Graz-Wolfsberger AC
18:00

Konyaspor, evindeki seri galibiyet rekorunu kırmak istiyor

TÜMOSAN Konyaspor, Alanyaspor'u yenerek sahasında üst üste 7. galibiyetini almayı hedefliyor. Yeşil-beyazlılar, iç sahadaki bu başarıyla kulüp tarihine geçmek ve sezonu üst sıralarda tamamlamak istiyor.

calendar 24 Mayıs 2025 14:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konyaspor, evindeki seri galibiyet rekorunu kırmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 37. hafta karşılaşmasında evinde oynayacağı Corendon Alanyaspor'u yenerek sahasında üst üste 7. galibiyeti elde etmek istiyor.

Konyaspor, bu sezon ligde sahasında oynadığı Trabzonspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Göztepe, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Ligde 46 puanla 10. sırada yer alan Konyaspor, evinde aldığı galibiyetlerle orta sıralara tutundu.

Kulüp tarihinde aralıksız evinde 6 galibiyeti bulunan yeşil beyazlılar, 37. hafta karşılaşmasında konuk edeceği Corendon Alanyaspor'u mağlup ederek rekorunu kırmak istiyor.

 

- "Yenersek üst üste sahamızda 7. galibiyete ulaşacağız"

Kulüp basın sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine, bu sezon iç sahadaki son maça çıkacaklarına dikkati çekti.

Bu maçtan galip ayrılarak üst sıralara çıkmak istediklerini vurgulayan Kaymak, "Yenersek üst üste sahamızda 7. galibiyete ulaşacağız. Bu da bir rekor. Recep hocanın da bir rekoru olmuş olacak. Takımımız 46 puanda. Zaten bir iki hafta öncesinde de bir nevi o alttaki sıkıntılı bölgeden uzaklaşmayı garantilemiştik. Puan itibarıyla rahat bir noktadayız. Buradan da bir galibiyetle çıkarsak hedefimiz 7. sırada ligi tamamlamak. Son maçımıza deplasmanda Fenerbahçe ile oradan da puan bekliyoruz." diye konuştu.

 

- Hedef iyi futbolla galibiyet elde etmek

Bu sezonki son iç saha maçına taraftarların ilgi göstermesini beklediklerini aktaran Kaymak, şunları kaydetti:

"Bilet fiyatları da uygun açıklandı. Seyircimiz lig boyunca da takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Son maçta da yalnız bırakacağını düşünmüyorum. Keyifli bir maç olur inşallah. Oyun ve skor olarak o tehlikeli bölgelere yaklaştığımız dönemler oldu. Takımın iskeleti ve omurgası sağlamdı. Ona güvenerek hareket ediyorduk. Son 4-5 haftaya geldiğimizde de onu da göstermiş olduk. Bu süreçte rahattık biraz. Strese girdiğimiz zamanlar olmuştu. Rizespor maçında gayet güzel bir futbol oynadık. Burada da aynı futbolu bekliyoruz."

 
 

>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.