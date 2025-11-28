28 Kasım
Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti!

Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Kocaelispor'un golünü Serdar Dursun attı.

Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Kocaelispor, TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada Serdar Dursun attı. Serdar Dursun'un golü önce ofsayt nedeniyle iptal edildi ardından VAR'dan gelen uyarının ardından gol verildi.



Bu sonucun ardından Kocaelispor, ligde 18 puana yükseldi. Gençlerbirliği, 11 puanda kaldı.


Süper Lig'in gelecek haftasında Kocaelispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gençlerbirliği, evinde Fatih Karagümrük ile puan mücadelesi verecek.

SERDAR DURSUN DAMGA VURDU!

Kocaelispor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maça Serdar Dursun damga vurdu. 24. dakikada ağları havalandıran Serdar Dursun, ilk yarının son anlarında sakatlandı ve sedyeyle kenara geldi. Deneyimli futbolcu, daha sonra kenara devam edebileceğini işaret etti ve ilk yarı sona erdi. Serdar Dursun, ikinci yarıda sahaya çıktı ve oyuna devam etti. 34 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.



KOCAELİSPOR'DAN YÜKSELİŞ

Kocaelispor, 16 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. Körfez temsilcisi, sonraki 7 maçta ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

VOLKAN DEMİREL İLE ARADIĞINI BULAMADI

Volkan Demirel ile dördüncü Süper Lig maçına çıkan Gençlerbirliği, üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Ahmet Oğuz'un ceza sahası sağ çaprazından ortasında, altıpas çizgisinde istediği vuruşu yapamayan Haidara gol fırsatından yararlanamadı.

24. dakikada Linetty'nin soldan kullandığı kornerde ceza sahası önündeki Ahmet Oğuz'un sağ ayağıyla gelişine vuruşunda, yerden seken topa altıpas önünde yükselen Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0

37. dakikada Linetty'nin ceza sahası önünde vuruşunda, savunmadan seken topa hareketlenen Haidara'nın sert şutunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Tongya'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan sert şutunda, top üstten az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


56. dakikada Pereiara'nın sağ kanattan açtığı ortada altıpas içinde bulunan Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

69. dakikada Churlinov'un ceza sahasının solundan arka direğe havalandırdığı topa hareketlenen Tayfur Bingöl'ün sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

77. dakikada Gençlerbirliği savunmasının hatasında orta çizgiye yakın bir noktada topu kapan Dijksteel, hızlı bir şekilde sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun verdiği pasta altıpas çizgisindeki Tayfur Bingöl'ün vuruşunda, kaleci Velho topu kontrol etti.

Karşılaşma, Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Samet Çiçek

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Smolcic, Agyei (Dk 90+2 Syrota), Linetty (Dk. 83 Keita), Cafumana, Churlinov (Dk. 84 Can Keleş), Serdar Dursun, Haidara, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl

Gençlerbirliği: Velho, Zuzek, Goutas, Samed Onur (Dk. 70 Varesanovic), Metehan Mimaroğlu (Dk. 60 Onyekuru), Pereira, Dele-Bashiru, Dilhan Demir (Dk. 60 Koita), Hanousek, Niang, Tongya (Dk. 88 Csoboth)

Gol: Dk. 24 Serdar Dursun (Kocaelispor)

