Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.



Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Markao kaydetti.



Bu sonucun ardından Kocaelispor, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve 48 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Amed Sportif Faaliyetler, 31 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek.



Stat: Yıldız Entegre Kocaeli



Hakemler: Gürcan Hasova, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Elmas



Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Appindangoye, Pedrinho (Dk. 74 Tarkan Serbest), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 85 Vukovic), Markao (Dk. 74 Mesut Can Tunalı), Oğulcan Çağlayan (Dk. 85 Ahmet Sağat), Yunus Emre Gedik (Dk. 64 Muharrem Cinan), Mendes, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın, Caner Osmanpaşa



Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Cassubie Mehmet Murat Uçar, Lourenço (Dk. 83 Çekdar Orhan), Traore, Uğur Adem Gezer (Dk. 13 Miraç Acer), Ömer Bayram, Adekanye (Dk. 83 Mert Miraç Altıntaş), Mehmet Yeşil, Keita (Dk. 64 Fernando), Moreno



Gol: Dk. 21 Markao (Kocaelispor)



Sarı kartlar: Dk. 40 Pedrinho, Dk. 71 Appindangoye, Dk. 90+1 Tarkan Serbest (Kocaelispor)



