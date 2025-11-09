09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-0
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
4-171'
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
0-073'
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-1
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
2-0
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
2-2
09 Kasım
Roma-Udinese
2-073'
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
2-0
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
2-0
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-0
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
1-5
09 Kasım
Metz-Nice
2-1
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-0
09 Kasım
Mallorca-Getafe
1-0DA
09 Kasım
Valencia-Real Betis
0-045'
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
3-0
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
3-1
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-0
09 Kasım
Brentford-Newcastle
3-1
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
4-0
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
0-05'
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
3-2
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
2-1
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
3-1
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan olay sözler!

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

calendar 09 Kasım 2025 21:01 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 21:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan olay sözler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FUTBOLUNU TEMİZLEMELİYİZ..."

Recep Dural, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada "Bahis skandalından sonra artık bir şeylerin yoluna girmesi gerekiyordu. Taraf olunmayacak. Nepotizmi Türk futbolundan temizlememiz gerekiyordu. Bugün de onu temizledik. Hakemler bundan sonra, dünkü maçlarda da gördük, adalet vardı. Demek ki adaletsizlik Türk futbolunu başka yerlere götürdü. Başka takımları itekledi. Başka takımları bir yerlere getirdi." dedi.


"BAHİS SKANDALI SONRASI ADALET OLUNCA..."

Sözlerine devam eden Recep Dural "Türkiye'de özellikle bahis skandalından sonra, adalet olunca sahada, bizim 6 maçımız elimizden alındı. Biz çok iyi yerlerdeydik. Şükürler olsun ki adalet olunca Kocaelispor aşamayacağı hiçbir engel yok. Taraftar gücüyle, şehrin gücüyle, takımın gücüyle Galatasaray'ı yeneceğimizi söyledim. Çok iddialıydım. Takıma inanıyordum. Selçuk Hoca çok iyi bir analizci. Oyuncu grubumuz hızlı, teknik... Taraftarlarımızın büyüklüğü de bu maçta göründü.

Adaletsizlikten dolayı Kocaelispor'un hakkı yendi, elimizden alındı. Kocaelispor güçlü bir takım. Avrupa hedefimiz var. İlk 6 hedefimiz var, Türkiye Kupası var. Kocaelispor'un DNA'sında bunlar var. Ezberci söylemedik. Bizim de kendimize göre araştırmalarımız, hazırlıklarımız vardı."  açıklamasını yaptı.

"AJAX'TAN DAHA..."

Ayrıca Recep Dural "Yenilmez takım yok. İşte gördünüz, Ajax'ı kendi sahasında duman eden Avrupa'da başarılı giden bir takım var. Biz ne dedik, Ajax'tan daha iyiyiz dedik Kocaelispor, gerçekten Ajax'tan daha güçlü takım. Bu konforu bizim sahamızda bulamayacak dedik." ifadelerini kullandı.

"UMARIM TÜRK FUTBOLUNDA ADALET DEVEM EDER"

Recep Dural son olarak "Camiamız, takımımız, şehrimiz adına çok mutluyuz. Daha önce de söyledik, çok iyi takımız. Süper Lig'in yapısına uygun, güçlü bir kadro kurduk, ekonomik bütçeyle birlikte. Bütçemiz 30 milyon dolar. Hedefi olan, genç ve dinamik bir takım kurduk. Teknik heyetimiz, hocamız çok tecrübeli. Taraftarımız, Türkiye'nin en iyisi. Birleşince hiçbir engelimiz yok.

Yenilmez takım yok. Kocaelispor birleşti. Kendi sahamızda bizi kimse yenemez kenetlenince. Bugün böyle oldu, yarın da böyle olacak. Umarım Türk futbolunda adalet devam eder. Başka takımların da hakkı yendi. Adalet olsun, tüm takımlar hakkıyla kazansın kaybetsin. Biz temiz futbol istiyoruz. Bundan Kocaelispor yükselecek." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 9 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 12 5 6 1 17 11 21
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Eyüpspor 12 2 3 7 6 14 9
17 Kayserispor 12 1 6 5 12 28 9
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.