Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.Recep Dural, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada "" dedi.Sözlerine devam eden Recep Dural "." açıklamasını yaptı.Ayrıca Recep Dural "" ifadelerini kullandı.Recep Dural son olarak "Camiamız, takımımız, şehrimiz adına çok mutluyuz. Daha önce de söyledik, çok iyi takımız. Süper Lig'in yapısına uygun, güçlü bir kadro kurduk, ekonomik bütçeyle birlikte. Bütçemiz 30 milyon dolar. Hedefi olan, genç ve dinamik bir takım kurduk. Teknik heyetimiz, hocamız çok tecrübeli. Taraftarımız, Türkiye'nin en iyisi. Birleşince hiçbir engelimiz yok.Yenilmez takım yok. Kocaelispor birleşti. Kendi sahamızda bizi kimse yenemez kenetlenince. Bugün böyle oldu, yarın da böyle olacak.Bundan Kocaelispor yükselecek." dedi.