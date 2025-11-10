09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-0
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
4-2
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
1-0
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-1
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
2-0
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
2-2
09 Kasım
Roma-Udinese
2-0
09 Kasım
Inter-Lazio
2-0
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
2-0
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
2-481'
09 Kasım
Strasbourg-Lille
2-0
09 Kasım
Lyon-PSG
2-3
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-0
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
1-5
09 Kasım
Metz-Nice
2-1
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-0
09 Kasım
Mallorca-Getafe
1-0
09 Kasım
Valencia-Real Betis
1-1
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
3-0
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
3-1
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-0
09 Kasım
Brentford-Newcastle
3-1
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
4-0
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
1-0
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
3-2
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
2-1
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
3-1
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
2-1

Galatasaray'dan Kocaelispor'a tepki!

Galatasaray'dan Metin Öztürk ve Abdullah Kavukçu, Kocaelispor Başkanı Recep Dural'a yanıt verdi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un sözlerine cevap verdi. 

Maç sonrası Kocaelispor cephesinden gelen sözlere tepki gösteren Metin Öztürk, açıklamasında Türk futbolunun değerlerine vurgu yaptı.

Öztürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Türk futbolunun marka değerini korumak, fair-play ilkesini güçlendirmek ve sahada alın teri döken herkesin emeğine saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı."

Kocaelispor Başkanı'nın maç sonrası sözlerini sert bir dille eleştiren Öztürk,

"Bugün Kocaeli'de oynanan maçın ardından Kocaelispor Başkanı'nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provokatif niteliktedir. Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliğin değil, nefretin dilini beslemektedir."

Maç sonrası stattaki ortamı da eleştiren Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Statta çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlar, Kocaelispor yönetiminin bu seviyesizliğe çanak tuttuğunu açıkça göstermektedir. Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum."

Galatasaray'ın camia duruşuna vurgu yapan Öztürk sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez."

"G.SARAY'IN ADINI KİME BU ŞEKİLDE AĞZINA ALAMAZ"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu ise;

"Kocaelispor'un yeni şöhret olmak isteyen başkanı kameralar karşısında konuşmuş. Kocaelispor'u tebrik ediyoruz, biz orada tebrik ettik zaten. Biz yoldayken konuşma yapmış. Galatasaray'ın adını ağzına alacak adam önce kendine bakacak. Galatasaray'ın adını kimse bu şekilde ağzına alamaz. Haddini bilsin."

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Kavukçu, geçen sezonki Süper Lig'e yükseliş sürecine gönderme yaparak "Geçen sene 1. Lig'den Süper Lig'e çıktılar. Çıkarken 142 hakem, 1. Lig'le alakalı sorunlu. Onlar da o zaman şaibeli çıktı! Yanlış bir açıklama yaptı. Haddini bilsin. Galatasaray olarak böyle konuşmalara sessiz kalmayacağız." dedi.

"HADDİNİ BİLECEK"

Uyarılarını sürdüren Kavukçu, "1. Lig'den geldiği için bir anda şöhret olmak için Galatasaray'a saldırıyor. Haddini bilecek. Galatasaray'ın adını bu şekilde ağzına alamaz." ifadelerini kullandı.

Kavukçu sözlerine şampiyonluk mesajıyla devam etti:

"Taraftarlarımıza, hocamıza, oyuncularımıza inanıyoruz. Lig uzun ama finalde biz bitireceğiz. Bir hayalimiz var, bu gerçekleşecek inşallah. Başkanımızın liderliğinde hiç durmadan çalışıyoruz."

"Şampiyonlar Ligi'nde ilk 9 takımın 6 tanesi puan kaybetti. Zorlu bir maçla çıkıyoruz. Oyuncular çok yoruluyor. Konsantrasyon da farklı oluyor. Biz de bunun için çok mücadele ediyoruz. İnşallah bundan sonra daha dikkatli olacağız. Maç maç bakıyoruz. Biz kimsenin puanına bakmıyoruz. Finalde de inşallah şampiyon olacağız."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transferi bugün konuşmak doğru olmaz. Takımımızda mutlaka sakatlıklar, farklı şeyler oluyor. Konuşmak için çok erken. Tüm futbolcularımıza çok güveniyoruz. Mevcut kadromuza çok güveniyoruz. Sakatlıklar olabiliyor. Singo ve Sallai değişti. İkisinde de yeni çıktı. Bunları da değerlendirmek lazım." 

"BİZ TERTEMİZ BİR KULÜBÜZ"

Recep Durul'un sözlerine karşılık Abdullah Kavukcu, "Ben inanamıyorum bu açıklamalara. 120 yıllık bir çınarız. Biz tertemiz bir kulübüz. Galatasaray'ın adını ağzına alacak durup bir kendine bakacak. Şöhret olmak için ekranlara, tüm kameralara konuştu. Tamam sen Ajax'tan daha iyiysen göreceğiz. Kendini alakadar eder bu. Biz bunlara çok bakmıyoruz. Biz bugün yenildik ve tebrik ettik. Kocaeli camiasını ayırıyorum ama başkanı çok büyük hadsizlik yapmıştır. Böyle bir hadsiz açıklama... Galatasaray'ı kimse böyle konuşamaz. Bundan sonra işimiz, böyle hadsiz konuşanlara cevaplarını vermek." dedi.

"TRABZONSPOR BAŞKANI DA AÇIKLAMA YAPTI"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da konu hakkında açıklama yaptığını söyleyen Kavukcu, "Biz her gelen misafir takımı ağırlıyoruz. Kendi evlerinde gibi hissediyoruz. Geçen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Başkan çok güzel bir açıklama yaptı bununla ilgili. Biz bugün karşılanmadık. İçeri girerken kötü davranışlar oldu. Başkanı sahada gördük. Birilerinin eline yazılar verilmiş, onlar konuştu. Dostu düşmanı tanıyoruz. Meşhur olmak için böyle bir açıklamaya dur demek lazım." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
