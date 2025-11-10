Galatasaray'dan Kocaelispor'a tepki!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un sözlerine cevap verdi.





Maç sonrası Kocaelispor cephesinden gelen sözlere tepki gösteren Metin Öztürk, açıklamasında Türk futbolunun değerlerine vurgu yaptı.



Öztürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"G.SARAY'IN ADINI KİME BU ŞEKİLDE AĞZINA ALAMAZ"

Kocaelispor Başkanı'nın maç sonrası sözlerini sert bir dille eleştiren Öztürk,Maç sonrası stattaki ortamı da eleştiren Öztürk şu ifadeleri kullandı:Galatasaray'ın camia duruşuna vurgu yapan Öztürk sözlerini şöyle tamamladı:

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu ise;



"Kocaelispor'un yeni şöhret olmak isteyen başkanı kameralar karşısında konuşmuş. Kocaelispor'u tebrik ediyoruz, biz orada tebrik ettik zaten. Biz yoldayken konuşma yapmış. Galatasaray'ın adını ağzına alacak adam önce kendine bakacak. Galatasaray'ın adını kimse bu şekilde ağzına alamaz. Haddini bilsin."



"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"



Kavukçu, geçen sezonki Süper Lig'e yükseliş sürecine gönderme yaparak "Geçen sene 1. Lig'den Süper Lig'e çıktılar. Çıkarken 142 hakem, 1. Lig'le alakalı sorunlu. Onlar da o zaman şaibeli çıktı! Yanlış bir açıklama yaptı. Haddini bilsin. Galatasaray olarak böyle konuşmalara sessiz kalmayacağız." dedi.



"HADDİNİ BİLECEK"



Uyarılarını sürdüren Kavukçu, "1. Lig'den geldiği için bir anda şöhret olmak için Galatasaray'a saldırıyor. Haddini bilecek. Galatasaray'ın adını bu şekilde ağzına alamaz." ifadelerini kullandı.



Kavukçu sözlerine şampiyonluk mesajıyla devam etti:



"Taraftarlarımıza, hocamıza, oyuncularımıza inanıyoruz. Lig uzun ama finalde biz bitireceğiz. Bir hayalimiz var, bu gerçekleşecek inşallah. Başkanımızın liderliğinde hiç durmadan çalışıyoruz."



"Şampiyonlar Ligi'nde ilk 9 takımın 6 tanesi puan kaybetti. Zorlu bir maçla çıkıyoruz. Oyuncular çok yoruluyor. Konsantrasyon da farklı oluyor. Biz de bunun için çok mücadele ediyoruz. İnşallah bundan sonra daha dikkatli olacağız. Maç maç bakıyoruz. Biz kimsenin puanına bakmıyoruz. Finalde de inşallah şampiyon olacağız."



TRANSFER AÇIKLAMASI





"Transferi bugün konuşmak doğru olmaz. Takımımızda mutlaka sakatlıklar, farklı şeyler oluyor. Konuşmak için çok erken. Tüm futbolcularımıza çok güveniyoruz. Mevcut kadromuza çok güveniyoruz. Sakatlıklar olabiliyor. Singo ve Sallai değişti. İkisinde de yeni çıktı. Bunları da değerlendirmek lazım."



"BİZ TERTEMİZ BİR KULÜBÜZ"





Recep Durul'un sözlerine karşılık Abdullah Kavukcu, "Ben inanamıyorum bu açıklamalara. 120 yıllık bir çınarız. Biz tertemiz bir kulübüz. Galatasaray'ın adını ağzına alacak durup bir kendine bakacak. Şöhret olmak için ekranlara, tüm kameralara konuştu. Tamam sen Ajax'tan daha iyiysen göreceğiz. Kendini alakadar eder bu. Biz bunlara çok bakmıyoruz. Biz bugün yenildik ve tebrik ettik. Kocaeli camiasını ayırıyorum ama başkanı çok büyük hadsizlik yapmıştır. Böyle bir hadsiz açıklama... Galatasaray'ı kimse böyle konuşamaz. Bundan sonra işimiz, böyle hadsiz konuşanlara cevaplarını vermek." dedi.



"TRABZONSPOR BAŞKANI DA AÇIKLAMA YAPTI"





Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da konu hakkında açıklama yaptığını söyleyen Kavukcu, "Biz her gelen misafir takımı ağırlıyoruz. Kendi evlerinde gibi hissediyoruz. Geçen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Başkan çok güzel bir açıklama yaptı bununla ilgili. Biz bugün karşılanmadık. İçeri girerken kötü davranışlar oldu. Başkanı sahada gördük. Birilerinin eline yazılar verilmiş, onlar konuştu. Dostu düşmanı tanıyoruz. Meşhur olmak için böyle bir açıklamaya dur demek lazım." ifadelerini kullandı.



