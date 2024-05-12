Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Avrupa dördüncüsü

Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Avrupa dördüncüsü
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12 Mayıs 2024 16:11
Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Karışık Milli Takımı, dördüncü oldu.

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalya müsabakasında Hollanda'yla karşılaştı.

Rakibine setlerde 5-1 mağlup olan milli takım, şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı.

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