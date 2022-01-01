Kidd: "Luka, genç Jordan ile aynı yolu izliyor!"

Dallas Mavericks koçu Jason Kidd, Luka Doncic'in Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile aynı yolu izlediğini söyledi.



Kidd, Doncic'in bir zamanlar Detroit Pistons'a karşı tek başına galip gelmeye çalışan genç Jordan gibi oynadığını belirtti:



"Michael Jordan gençken, Detroit Pistons'ı tek başına yenmeye çalışmıştı ama başaramamıştı. Sonra yanına bir arkadaş gelince işi kolaylaşmıştı. Büyük oyuncular oyunu kolay ve basit hale getirdiğinde işler eğlenceli hale gelir. Bunu Luka'da da görebiliyorsunuz."



Bu sezon Doncic, Kristaps Porzingis ve Jalen Brunson ile en az iki güvenilir takım arkadaşı bulmuş durumda. Mavs, son 11 maçta sadece iki mağlubiyet alarak 26-20'lik dereceleriyle Batı Konferansı'nın ortasında yer alıyor.



