Kerem Aktürkoğlu'nun gözü 2026 FIFA Dünya Kupası'nda

A Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılıp başarılı olmak istediklerini söyledi.Kerem, ay-yıldızlı ekibin, ABD'yi 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından Pratt & Whitney Stadı'nda AA'nın sorularını yanıtladı.Milli takıma galibiyeti getiren gollerden birini atan Kerem,ifadelerini kullandı.Kerem Aktürkoğlu,sorusuna şu yanıtı verdi:Kerem, Dünya Kupası'nda mücadele etmenin her oyuncu için büyük önem taşıdığının altını çizerek,şeklinde konuştu.değerlendirmesinde bulundu.Ay-yıldızlı ekibin 11 Haziran'da Meksika ile yapacağı hazırlık maçını da değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, şunları kaydetti: