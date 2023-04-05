Kerem Aktürkoğlu'nun golü VAR'a takıldı

Kerem Aktürkoğlu'nun golü Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Haber; Sporx.com
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Kerem Aktürkoğlu'nun golü VAR'a takıldı
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05 Nisan 2023 20:53
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile çeyrek finalde oynadığı maçta sarı-kırmızılıların golü VAR'a takıldı.

Galatasaray, 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti. Ancak VAR uyarısı sonrası gol iptal edildi.

VAR hakemi Özgür Yankaya, orta hakem Kadir Sağlam'a pozisyon öncesinde ofsayt olduğunu iletti ve Galatasaray'ın golü geçersiz sayıldı.

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