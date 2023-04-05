Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile çeyrek finalde oynadığı maçta sarı-kırmızılıların golü VAR'a takıldı.
Galatasaray, 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti. Ancak VAR uyarısı sonrası gol iptal edildi.
VAR hakemi Özgür Yankaya, orta hakem Kadir Sağlam'a pozisyon öncesinde ofsayt olduğunu iletti ve Galatasaray'ın golü geçersiz sayıldı.
Galatasaray, 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti. Ancak VAR uyarısı sonrası gol iptal edildi.
VAR hakemi Özgür Yankaya, orta hakem Kadir Sağlam'a pozisyon öncesinde ofsayt olduğunu iletti ve Galatasaray'ın golü geçersiz sayıldı.
⚽️❌Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildipic.twitter.com/WbWNNkATm7
— Sporxtv (@sporxtv) April 5, 2023
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