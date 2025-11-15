15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
0-4
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
2-0
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
0-2
15 Kasım
Linheştayn-Galler
0-1
15 Kasım
Slovenya-Kosova
0-131'
15 Kasım
İsviçre-İsveç
1-028'
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
1-031'
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
1-027'
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
0-131'

Kenan Yıldız: "Özür dilerim"

Kenan Yıldız, Bulgaristan maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından Kenan Yıldız, açıklamalarda bulundu.

Bulgaristan'ı öven Kenan, "Rakip takım çok iyi oynadı, işimizi zorlaştırdıkları için tebrik ettik onları maç sonunda. Takım halinde iyi oynadık. Zemin kaygandı, zordu bizim için. Çok iyi performansla galip geldik." dedi.

"ÖZÜR DİLERİM"

Yıldız futbolcu, kaçırdığı gollerle alakalı "Bir dahaki maçlar için daha iyisini yapmaya çalışacağız. Sayısız fırsat yakaladık. En az 2 gol atmalıydım. Atamadığım için özür dilerim." ifadelerini kullandı.

İspanya maçına değinen Kenan Yıldız, "İspanya, dünyadaki en iyi milli takım şu anda, 1'inci sıradalar. Elimizden gelen her şeyi yapıp inşallah orada iyi sonuç alırız." diyerek sözlerini tamamladı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
