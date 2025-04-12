Keçiörengücü, İstanbulspor'u iki golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta maçında Keçiörengücü, İstanbulspor'a konuk oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri, 81. dakikada Arda Şengül ile 83. dakikada Malaly Dembele kaydetti.
Keçiören, bu galibiyetin ardından ligde galibiyet serisini üç maça çıkardı.
Bu galibiyetin ardından Keçiörengücü, puanını 51'e yükseltti. İstanbulspor, 52 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Keçiörengücü, Ümraniyespor'u ağırlayacak. İstanbulspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri, 81. dakikada Arda Şengül ile 83. dakikada Malaly Dembele kaydetti.
Keçiören, bu galibiyetin ardından ligde galibiyet serisini üç maça çıkardı.
Bu galibiyetin ardından Keçiörengücü, puanını 51'e yükseltti. İstanbulspor, 52 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Keçiörengücü, Ümraniyespor'u ağırlayacak. İstanbulspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek.