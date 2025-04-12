Keçiörengücü, İstanbulspor'u iki golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta maçında Keçiörengücü, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü, İstanbulspor'u iki golle geçti!
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12 Nisan 2025 17:59
Son güncelleme 12 Nisan 2025 18:06
Trendyol 1. Lig'in 34. hafta maçında Keçiörengücü, İstanbulspor'a konuk oldu.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri, 81. dakikada Arda Şengül ile 83. dakikada Malaly Dembele kaydetti.

Keçiören, bu galibiyetin ardından ligde galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Bu galibiyetin ardından Keçiörengücü, puanını 51'e yükseltti. İstanbulspor, 52 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Keçiörengücü, Ümraniyespor'u ağırlayacak. İstanbulspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek.
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