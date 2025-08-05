Kazeem Olaigbe, imza için Trabzon'a geldi!

Trabzonspor, Ligue 1 ekibi Rennes'den Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
22 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili kulüp için Trabzon'a geldi. Olaigbe, havalimanında kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.
Belçikalı oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
PERFORMANSI
22 yaşındaki oyuncu, Fransız takımının formasını 10 karşılaşmada terletti ve 2 asist kaydetti.
22 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili kulüp için Trabzon'a geldi. Olaigbe, havalimanında kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.
Belçikalı oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
PERFORMANSI
22 yaşındaki oyuncu, Fransız takımının formasını 10 karşılaşmada terletti ve 2 asist kaydetti.
🛩️Trabzonspor'un yeni transferi Kazeem Olaigbe, Trabzon'a geldi. pic.twitter.com/X1gR56k42G
— Sporx (@sporx) August 5, 2025