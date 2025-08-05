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Kazeem Olaigbe, imza için Trabzon'a geldi!

Trabzonspor'un yeni transferi Kazeem Olaigbe Trabzon'a iniş yaptı.

calendar 05 Ağustos 2025 21:33 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 21:45
Haber: Sporx.com
Kazeem Olaigbe, imza için Trabzon'a geldi!
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Trabzonspor, Ligue 1 ekibi Rennes'den Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

22 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili kulüp için Trabzon'a geldi. Olaigbe, havalimanında kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

Belçikalı oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

PERFORMANSI

22 yaşındaki oyuncu, Fransız takımının formasını 10 karşılaşmada terletti ve 2 asist kaydetti. 

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