Kazeem Olaigbe: 'Enerjimiz düşüktü ama kazanmalıydık'

Trabzonspor'da Kazeem Olaigbe, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.





"ENERJİMİZ DÜŞÜKTÜ AMA SKORU ALMAMIZ GEREKİRDİ"



Mücadelenin sonucu nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Olaigbe, şunları ifade etti:



"Bizim adımıza hayal kırıklığı yaratan bir maç oldu. Daha fazlasını yapabilirdik diye düşünüyorum. Enerjimiz belki düşüktü bugün ama enerjimiz düşük olduğu maçlarda dahi skoru almanız gerekir. Bulduğunuz fırsatlardan faydalanmanız gerekir. Maalesef bunu bugün yapamadık, başaramadığımız konu bu oldu. Yine tabii ki devam etmemiz gerekiyor, bir sonraki maçta daha iyisini yapmamız gerekiyor elbette."







