Kayserispor gelecek sezona odaklandı

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, "Artık yeni başarılar istiyoruz. Kayserispor'un küme düşme mücadelesi veren değil, daha güzel yerlerde olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Açıkalın, AA muhabirine, 21. hafta itibarıyla birçok kişinin Kayserispor'un Süper Lig'de kalabileceğine ihtimal vermediğini söyledi.





Göreve geldikleri günden itibaren Kayserispor'un ligde kalacağı inancını her fırsatta dile getirdiklerini vurgulayan Açıkalın, "Allah da bizi mahcup etmedi, çok şükür ligde kaldık. Tabii ki çok zor bir süreçti. Herkesin düştü gözüyle baktığı, geri dönülmez bir yerde gibi görünen Kayserispor, adeta küllerinden yeniden doğdu ve ligde kaldı." dedi.

Bu başarının tek bir sahibi olmadığına dikkati çeken Açıkalın, "Kamuoyunda şahsıma böyle bir teveccüh görüyorum ama biz bunu ekip olarak başardık. Ligde kalmamızda, öncelikle teknik ekip ve oyuncularımızın, taraftarımızın, şehrin ileri gelenlerinin ve yönetim olarak bizim payımız var. Kayserispor, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu tüm futbol kamuoyuna göstermiştir." diye konuştu.





- "Oyuncuların bazılarıyla sözleşme yenileyeceğiz"

Gelecek sezonun planlamasına da başladıklarını ifade eden Açıkalın, şöyle devam etti:

"Artık yeni başarılar istiyoruz. Kayserispor'un küme düşme mücadelesi veren değil, daha güzel yerlerde olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Disiplin yönünden olan transfer yasağımız sonlandı. Transfer yasağına konu olan borçlarımız var. Bunları çözmek için mücadele ediyoruz. Uzun bir süredir birlikte oynayan kadromuz var. Bu kadro içerisinde sözleşmesi bitenler bulunuyor. Bu oyuncuların bazılarıyla sözleşme yenileyeceğiz. Yapmayı düşündüğümüz transferler var. Bu konuda sportif direktör ve teknik direktörümüz uyum içerisinde çalışıyor. Kayserispor için en doğrusunu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."



- "Jakirovic'in ligimize başka bir pencere açtığını düşünüyorum"

Açıkalın, Sergej Jakirovic'in gelişiyle Kayserispor'un bambaşka bir görüntüye büründüğüne dikkati çekerek, onunla çalıştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Jakirovic'in Kayserispor'la sözleşmesinin devam ettiğini dile getiren Açıkalın, şunları kaydetti:

"Hocamızın ligde kalmamız durumunda 1 yıl uzayan bir sözleşmesi var. Kayserispor Başkanı olarak kulüp ve taraftarla böyle bir sinerji yaşayan teknik adamla uzun süre çalışmak istiyorum. Jakirovic'in Türk futbolu için de önemli bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ligimize başka bir pencere açtığını düşünüyorum. Çok düzgün bir karakter, kendisini seviyoruz. O da burada mutlu. Umarım Kayserispor'a uzun yıllar hizmet eder. Daha güzel günlere, daha büyük başarılara ulaştırır diye umut ediyorum."





- "Gökhan Sazdağı ile alakalı resmi bir teklif yok"

Açıkalın, transfer tahtasının büyük bir ihtimalle açılacağını belirterek, transfer çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı.

Takıma gelecek oyuncuların olduğu gibi bazı oyuncuların da gideceğini bildiren Açıkalın, "Gökhan bizim kaptanımız. Çok değerli bir oyuncu. Benim takımımda olmasını istediğim bir isim. Daha iyi yerlere gelmesini tabii ki isterim. Başkan olarak tabii ki Kayserispor'a hizmet etmesini isterim. Gökhan Sazdağı ile ilgili kulübümüze resmi olarak ulaşan bir transfer teklifi bulunmuyor. Gitmek isteyenler ve gitmek zorunda olanlar var. Görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.





Kayserispor'un şehrin en büyük markası olduğunu ifade eden Açıkalın, "Bu haftaki Sipay Bodrum FK maçında tam kapasite oynamak ve taraftarımızdan rehavete kapılmadan stada gelmelerini istiyoruz. Bir bayram havasında ligi kapatalım istiyoruz." dedi.