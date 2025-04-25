Kayserispor'da taraftara çağrı

Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Kayserispor, düşme hattından çıkarak büyük bir moral kazandı. Üst üste alınan galibiyetler ve sergilenen takım oyunu, sarı-kırmızılı camiada sevinç yaratırken, kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın da takıma olan desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.



Kritik Rizespor karşılaşması öncesinde taraftarı tribünlere davet eden Açıkalın, yönetim kurulu kararıyla maç bilet fiyatlarını 38 TL gibi sembolik bir rakama indirerek büyük bir jest yaptı. Bu hamle, hem taraftarı mutlu etti hem de kulübün, şehirle olan bağını ne denli önemsediğini bir kez daha gösterdi.



Nurettin Açıkalın, "Kalan maçlarımızı da kazanarak gücümüzü göstermek istiyoruz. Pazar günü Rizespor önünde oynayacağımız bu maçta Kayserispor sevenleri mutlaka bizi yalnız bırakmayacaktır. Tribünlerde olduğu gibi sahada da dolu dolu bir Kayserispor izlemek hepimizin hakkı. Artık kalan maçlarımızı kazanıp bu işi bitirmek istiyoruz. Haydi, pazar günü saat 19.00'da Rizespor maçına!" dedi.



Kayserispor'da göreve geldiği günden bu yana kulübün ekonomik ve sportif anlamda yeniden ayağa kalkması için gece gündüz çalışan Başkan Nurettin Açıkalın, sadece idari kararlarıyla değil, taraftara olan samimi yaklaşımıyla da büyük takdir topluyor. Hem futbolcu kadrosunun motivasyonunu yükselten hem de taraftarı her koşulda yanında görmek isteyen Açıkalın, şehirle takım arasında adeta bir gönül köprüsü kurmuş durumda.



Pazar günü oynanacak Rizespor karşılaşması, Kayserispor için yalnızca üç puan değil, aynı zamanda moral ve birlik mesajı taşıyacak. Şehrin dört bir yanından taraftarın stadyuma akın etmesi beklenirken, sarı-kırmızılı ekip bu destekle birlikte çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.



(Haber: Faruk Aydemir)



