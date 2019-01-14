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Kasımpaşa yeni 10 numarasını buldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, sezonun ikinci yarısı öncesinde 10 numara transferini gerçekleştirdi.

Kaynak: Sporx.com
Kasımpaşa yeni 10 numarasını buldu
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14 Ocak 2019 15:17
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hırvatistan 1. Lig takımlarından NK Osijek'te forma giyen Haris Hajradinovic'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, 24 yaşındaki Bosna Hersek'li 10 numara için Hırvat kulübü NK Osijek'e 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, Haris Hajradinovic ile 3,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyuruldu. Haris Hajradinovic, bu sezon oynadığı 17 lig maçında 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Haris Hajradinovic, devre arası transfer döneminde Sarpsborg'tan Tobias Heintz ve Stuttgart'tan Azad Toptik'i kadrosuna katan Kasımpaşa'nın üçüncü transferi oldu.



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