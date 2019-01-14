Spor Toto Süper Lig ekiplerinden, Hırvatistan 1. Lig takımlarından NK Osijek'te forma giyen'i kadrosuna kattı.Kasımpaşa, 24 yaşındaki Bosna Hersek'li 10 numara için Hırvat kulübü NK Osijek'e 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, Haris Hajradinovic ile 3,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyuruldu. Haris Hajradinovic, bu sezon oynadığı 17 lig maçında 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.Haris Hajradinovic, devre arası transfer döneminde Sarpsborg'tan Tobias Heintz ve Stuttgart'tan Azad Toptik'i kadrosuna katan Kasımpaşa'nın üçüncü transferi oldu.