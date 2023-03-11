Kasımpaşa'nın deplasman kabusu devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın deplasmanda maç kazanamama serisi 7 maça yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kasımpaşa'nın deplasman kabusu devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2023 23:24
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa'da deplasman kabusu sürüyor.

Lacivert-beyazlı ekibin Süper Lig'de deplasmanda kazanamama serisi 7 karşılaşmaya yükseldi.

Ligde son dış saha galibiyetini 7 Eylül'de HangiKredi Ümraniyespor'a karşı alan Kasımpaşa sonrasındaki 7 mücadelede 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

İstanbul temsilcisi, genç teknik adam Selçuk İnan yönetiminde deplasmanda henüz galibiyetle tanışamadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery