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Karşıyakalılar, Euroleague'de buluştu

Sezona Karşıyaka'da başlayıp devre arasında Fenerbahçe Beko'ya transfer olan Errick McCollum ile Eski Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Abu Dabi'de oynanan Euroleague finalinde buluştular.

calendar 26 Mayıs 2025 12:08
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Karşıyakalılar, Euroleague'de buluştu
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Euroleague'de Abu Dabi'de düzenlenen Final Four'da Fenerbahçe Beko finalde Monaco'yu 81-70 yenerek 8 yıl sonra yeniden şampiyonluğa ulaşırken eski Karşıyakalılar da finalde buluştu.

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon kurduğu kadro kulüpteki maaş sıkıntıları yüzünden önemli oranda dağılınca küme düşmekten son anda kurtulan ligin köklü ekibi Karşıyaka'dan ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olan guard Errick McCollum 37 yaşında Avrupa basketbolunun zirvesine çıktı. Daha önce 2016'da Galatasaray'la EuroCup'ı kazanan McCollum bu kez sarı-lacivertli formayla EuroLeague finalinde mutlu sona ulaştı.

Yine 2021-2022 sezonunda Karşıyaka forması giyen Bonzie Colson, Karşıyaka altyapısından çıkan Sertaç Şanlı da Fenerbahçe'yle Avrupa basketbolunun 1 numaralı kupasını kazandı. Bu sezona kadar geçen 2 yıl Karşıyaka'da oynayan basketbolcu Vitto Brown ise Monaco kadrosunda yer alsa da finalde süre almadı. Karşıyaka'da Eski Başkan Turgay Büyükkarcı ve eski yöneticilerden Mustafa Özçakar, Abu Dabi'deki Final Four organizasyonunu tribünden takip edip maç sonrası McCollum'la fotoğraf çektirdi. Mustafa Özçakar fotoğrafı, "O bir Karşıyakalı" notuyla paylaştı. McCollum, 2.5 yıl oynadığı Karşıyaka'dan sezon içinde 6 takım arkadaşıyla ayrılmıştı.


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