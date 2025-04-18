Karşıyaka'ya 365 kişilik kontenjan ayırıldı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü takipçisi Belediye Kütahyaspor'a grup ikinciliğini garantileme hedefiyle konuk olacak Karşıyaka'da taraftarlar için tribünde 365 kişilik yer ayrıldı.



Kütahya İl Güvenlik Kurulu, Karşıyaka taraftarı için Dumlupınar Stadı'nda 365 kişilik yer ayrıldığını duyurdu. Konuk Karşıyaka taraftarlarına ayrılan biletlerin fiyatları ise 260 TL olarak belirlendi. Lig ikinciliği için final havasındaki maçta İzmir ekibinin taraftarı takımlarının yanında olmak için seferberlik başlattı.



Bursaspor'un şampiyonluğu garantilediği grupta 57 puanla ikinci sırada yer alan Karşıyaka, deplasmanda 54 puanlı üçüncü basamakta bulunan Kütahyaspor'u yenerse Play-Off'ta adını direkt grup finaline yazdıracak.



Kaf-Kaf mağlup olursa ise Bursaspor ile karşılacağı son hafta öncesi hem yerini hem de ikili averaj üstünlüğünü rakibine kaptıracak. Play-Off'ta da sonraki turlarda eşleşme ihtimalleri olan iki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan ilk maç 1-1 bitti. Kütahyaspor'u Menemen FK'da yetişip görev alan İzmirli teknik adam Cenk Laleci çalıştırıyor.



PLAY-OFF TAKVİMİ NETLEŞTİ



Karşıyaka'nın 3'üncü Lig'deki Play-Off programı da belli oldu. Karşıyaka grubunu ikinci sırada tamamlarsa Play-Off'ta ilk iki turda maç yapmayacak. Yeşil-kırmızılı ekip ikinci olursa grup finalindeki rakibiyle 15 Mayıs'ta deplasmanda karşılaşıp, 19 Mayıs'ta evinde rövanşa çıkacak.



Ligde 2'nci Grup'tan çıkacak takımla oynanacak Play-Off final maçının tarihi ise 24 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi. Kaf-Kaf son iki haftada ikinciliği kaçırırsa ise 30 Nisan ilk tur, bu turu geçerse 5 Mayıs ve 9 Mayıs'ta ikinci tur maçlarına çıkacak.



