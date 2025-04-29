Karşıyaka Play-Off şanssızlığını kırmak istiyor

Karşıyaka, yıllardır süren Play-Off şanssızlığına son vererek 3. Lig'de mutlu sona ulaşmak için finalde mücadele etmeye kararlı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka Play-Off şanssızlığını kırmak istiyor
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29 Nisan 2025 15:34

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonu Bursaspor galibiyetiyle ikinci sırada tamamlayıp Play-Off'ta direkt grup finaline kalan Karşıyaka, finallerde yıllardır süren şanssızlığına son vererek kupaya uzanmak istiyor. 

Karşıyaka, futbolda 2002 yılından beri katıldığı 6 Play-Off etabından da eli boş döndü. Yeşil-kırmızılı ekip son 23 yılda 3 kez Play-Off finalinde hüsran yaşadı. 

Play-Off'ta Denizli, Ankara, İstanbul, Van, Antalya gibi şehirlerden hayal kırıklığıyla dönen Kaf-Kaf bu kez şampiyonluğa ulaşmaya kararlı. Yıllar süren Play-Off kabusunda farklı statülerde altın golle elenen, taca çıkan toptan yediği golle yıkılan, uzatmalarda ve seri penaltılarda havlu atan Karşıyaka çok sayıda şansızlık yaşadı. 

2'nci Lig'de o dönem 1'inci Lig'e çıkmak için 22-28 Mayıs 2002 tarihleri arasında Denizli'de 8 takımlı Play-Off maçları oynayan İzmir ekibi Karabükspor ve Kartalspor'u eledikten sonra Adana Demirspor'a karşı öne geçtiği finalde uzatmada o dönem uygulamada olan altın golle 2-1 yenilip hayallerine veda etti. 

1'inci Lig'e 2003'te direkt şampiyon olarak çıkan Karşıyaka, 2009 ve 2010'da ise üst üste Süper Lig'e yıllar sonra yükselmek için Play-Off oynadı. 2009'da 1'inci Lig'de Ankara'daki Play-Off'ta Boluspor'u seri penaltılarla eleyen Kaf-Kaf, Kasımpaşa'yla karşılaştığı finalde öne geçip Süper Lig kapısını aralamasına rağmen yine uzatmada 2-1 mağlup olarak havlu attı. 2010'da 4 takımlı lig usulü düzenlenen 1'inci Lig Play-Off maçlarında İstanbul'da ilk sınavda Altay'la 0-0 berabere kalan Karşıyaka, Konyaspor'a taca çıkan toptan yediği golle 1-0 yenilip şansını kaybetti. 

3'ÜNCÜ LİGDE 3 KEZ ELENDİ 

1'inci Lig'den 2016'da, 2'nci Lig'den de transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla 2018'de küme düşen Karşıyaka, 3'üncü Lig'den kurtulmak için daha önce 3 kez Play-Off oynayıp başaramadı. Kaf-Kaf, 2019'da altyapı patentli kadrosuyla Play-Off'a kalıp Vanspor'a elendi. Rakibi önünde ilk maçta evinde penaltı kaçırarak golsüz beraberliğe razı olan İzmir ekibi, deplasmanda öne geçtiği rövanşı yine 2-1 kaybetti. Pandemi dönemine denk gelen sonraki sezon yaz ortasında Antalya'da Play-Off oynayan Karşıyaka, ilk maçta Belediye Derincespor'u penaltıdan 1-0'la geçtikten sonra 26 Temmuz 2020'de normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten finalde Turgutluspor'a seri penaltılarla teslim oldu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ FİNALLERDE

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra geçen sezon 4 yılın ardından Play-Off'a kalan Karşıyaka, saha ve seyirci avantajıyla çıktığı ilk tur eşleşmesinde Alsancak Stadı'nda Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 yenilerek elenmekten kurtulamadı. Bu yıl yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen sezon başında kurduğu iddialı kadroyla yarıştan kopmayan Karşıyaka üst üste ikinci kez Play-Off'a kaldı. Son olarak 2003'te 22 yıl önce kupa sevinci yaşayan, ardından iki kez küme düşerek 7 yıldır da 3'üncü Lig'den kurtulamayan Kaf-Kaf, bu kez mutlu sona ulaşan taraf olmak istiyor.

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