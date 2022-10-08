Karşıyaka evinde telafi sınavında

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Hacettepe 1945 deplasmanındaki 2-1'lik mağlubiyetle Play-Off hattından çıkıp 9'uncu sıraya gerileyen Karşıyaka, pazar günü iç sahada Karbel Karaköprü Belediyespor önünde telafi arayacak.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Bilet fiyatları ögrenci 20, maraton üst 35, maraton alt 50, numaralı alt 60 TL olarak belirlendi.



Yeşil-kırmızılılarda bu mücadele öncesi sakatlığı bulunan Okan ve Fatih Ergen iyileşirken, Başkan Turgay Büyükkarcı ve yöneticiler Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanı ziyaret ederek takıma moral verdi. Karşıyaka'nın grupta 5 maçta 7 puanı, henüz yenilgi almayan Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü'nün ise 9 puanı bulunuyor. Alsancak Stadı'ndaki son maçını 6415 biletli taraftarı önünde oynayan Kaf-Kaf, taraftarın desteğiyle kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor.





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