Karşıyaka, evinde Bulvarspor'la rakip

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırşehir Futbol'u 4-0 yenerek ikinci devreye 3 puanla başlayan zirve takipçisi Karşıyaka, cumartesi günü evinde düşme hattındaki Bulvarspor'la karşı karşıya gelecek.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Şahin Berker yönetecek.



Grupta lider Bursaspor'un 9 puan gerisinde 2'nci sırada yer alan 31 puanlı Karşıyaka, 12 puanı bulunan 14'üncü basamaktaki Bulvarspor'u dize getirerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Biletler maraton 150, numaralı 300, VIP 600 ve 1000 TL'den satışa sunuldu.



Yeşil-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Erdal ile Abdülkadir forma giyemeyecek. Cezaları sona eren Kadir ile Mert Yusuf ise görev yapabilecek. Kaf-Kaf ilk yarıda rakibini İstanbul'da 3-0 mağlup etmişti.



Ev sahibi ekipte Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, taraftarların önünde ilk kez görev yapacak.



Öte yandan Karşıyaka'nın sezon başında Esenler Erokspor'dan kiraladığı Çağatay Yılmaz takımdan ayrılarak Karaköprü Belediyespor'la anlaştı. İzmir ekibinde Gökhan Meral'dan sonra Çağatay takımdan giden ikinci isim oldu.



