Karşıyaka'da Azat Yeşil'in güveni tam

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste önemli transfer hamleleriyle dağılan kadrosunu hızlı bir şekilde yeniden oluşturup takımı kampa yollayarak sezon öncesi umutları kırılan taraftarın gönlüne su serpen Karşıyaka'da futbola bu süreçte büyük destek veren eski Başkan Azat Yeşil açıklamalar yaptı. Sezon öncesi tarihi borç yüküyle uzun süre başkan bulamayan, 26 Haziran'daki kongrede son gün Aygün Cicibaş başkanlığında toplama bir yönetimi göreve getiren İzmir'in köklü kulübünde taraftar uzun süre endişe yaşarken, Azat Yeşil ve eski yöneticiler kulübe destek çıktı. Futbolda Kaf-Kaf'ın dağılan kadrosu Yeşil'in bizzat şubedeki mesaisi ve mali katkılarıyla 12 transferle yeniden toplandı.Sezon öncesi Karşıyaka camiası olarak birlikte hareket ettiklerini söyleyen Azat Yeşil,dedi.Burhanettin Basatemür'ün sportif başarısının yanında genç futbolcuları vitrine çıkaran bir teknik adam olduğunu hatırlatan Azat Yeşil,diye konuştu.Transfer listelerindeki hangi oyuncuyu istedilerse aldıklarını dile getiren Azat Yeşil,ifadelerini kullandı.Eski yöneticilerle birlikte futbol takımını önemli bir noktaya getirip kampa gönderdiklerini, sıranın basketbol takımının kurulmasında olduğunu söyleyen Azat Yeşil,dedi.Son kongredeki eksiklikler nedeniyle 26 Ağustos'ta yeniden sandık başına gidecek yeşil-kırmızılılarda yönetimin göreve devam edeceğine inandığını vurgulayan Azat Yeşil, başkan kim olursa olsun 113 yıllık köklü kulüpte armanın, renklerin ve formanın her zaman yanında olacaklarını vurguladı.