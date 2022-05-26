Karsdorp: 'İnsanlar umrumda değil, kazanmak zor'

Feyenoord'u yenerek Konferans Ligi kupasını müzesine götüren Roma'nın başarılı oyuncuları Rick Karsdorp ve kaptan Lorenzo Pellegrini maçın ardından açıklamada bulundu.



Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp maç sonu yaptığı açıklamada Konferans Ligi'ni küçümseyenlere seslenerek, "İnsanların Konferans Ligi'yle ilgili söyledikleri umrumda değil, bence bu büyük başarı. Avrupa'da ilk kupamızı kazandık, bence bunu hak ettik ve kazanmak gerçekten hiç kolay olmadı" sözlerini kullandı.



Karsdorp ayrıca altyapısından yetiştiği kulüp olan Feyenoord'a karşı oynamanın çok garip olduğunu belirterek "Maçtan önce benim için kolay geçeceğini düşünmüştüm ama öyle olmadı" açıklamasını yaptı.



Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini ise maç sonu açıklamasında, "Gerçek bir takım olduğumuzu gösterdik. 25 yaşında ve kolumda kaptanlık bandıyla Avrupa'da kupa kazanmayı hayal bile edemezdim. Kupalar kazanmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.





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