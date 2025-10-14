Karaağaç Arda Spor'un hedefi: Şampiyonluk ve milli takım

Edirne'nin tek kadın futbol takımı Karaağaç Arda Spor Kulübünün futbolcuları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde başarılı olmak ve milli takım kadrosunda yer almak için yoğun şekilde çalışıyor.

Karaağaç Arda Spor; ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 40 kişilik kadroyla antrenmanlarını Saraçhane Spor Tesisleri'nde sürdürüyor.

Teknik Direktör Özkan Arsu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcular, bireysel ve takım halinde çalışarak sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Bu sezon 3. Lig şampiyonluğunu kazanmak isteyen futbolcular, aynı zamanda milli takım forması giymek için ter döküyor.

- Başkan Aytaç Feda: "Milli takıma, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderdiğimiz oyuncularımız oldu"

Karaağaç Arda Spor Kulübü Başkanı Aytaç Feda, AA muhabirine, kadın futbolunun Türkiye'de son yıllarda önemli bir ivme kazandığını söyledi.

Feda, kulüp olarak altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Kızlarımıza burada spor yaptırarak, onlara burs vererek destek oluyoruz. Hem başarılı futbolcular olmaları hem de kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için çaba gösteriyoruz. Hedefimiz 3. Lig'i şampiyon tamamlayıp 2. Lig'de mücadele etmek. Daha önce milli takıma, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderdiğimiz oyuncularımız oldu, bu başarıyı sürdürmek istiyoruz."

- Özkan Arsu: "Yetenekli oyuncuları kadın futboluna kazandırıyoruz"

Teknik direktör Özkan Arsu da bu sezon takımın altyapısını geliştirerek üst liglere çıkmak için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Sezonun ilk antrenmanını yaptıklarını ve maçların 2026'da başlayacağını ifade eden Arsu, "Edirne Valisi Yunus Sezer'in destekleriyle geçen yıl Balkan ülkelerinden takımlarla maçlar yapıldı. Bu sezon da Balkan ülkeleriyle maçlara çıkacağız. Amacımız hem yurt içi hem de yurt dışı projeler ve buradaki turnuvalarla takımı iyi bir şekilde sezona hazırlamak." diye konuştu.

Arsu, kentin tek kadın futbol takımının olduğunu ve taraftarlardan tribünleri doldurmalarını istediklerini kaydetti.

Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve kulüp yöneticilerinin destekleriyle takımın gelişmesi için yıllardır emek verildiğini anlatan Arsu, "Kızlarımızı futbolda da destekliyoruz. Futbol erkek hegemonyası olan bir spor ancak biz bunu kızlarımızın başarısıyla kıracağız. Daha fazla kadın futbol takımının yeşil sahalarda yer almasını istiyoruz. Ortaokul, lise ve üniversitedeki kızlarımızı altyapıdan yetiştirerek yetenekli oyuncuları kadın futboluna kazandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Kaptan Aylin İşi: "Milli takım hedefiyle çalışıyorum"

Takım kaptanı Aylin İşi de köyde erkeklerle top oynayarak futbola başladığını anlattı.

Futbol oynamayı çok sevdiğini söyleyen İşi, "Uzun yıllardır futbol oynuyorum. Üniversitede okurken transfer oldum. İstanbul ve İzmir'de de oynadım. Çok seviyorum, futbolu aşkla oynuyorum. Bazı eleştirilere rağmen 'futbolu kadın da oynar' diyerek sahaya çıkıyoruz. Her futbolcunun milli takım hayali vardır, bende bunu gerçekleştirmek için mücadele veriyorum. Aynı zamanda beden öğretmeni ve yüzme antrenörlüğü de yapıyorum." ifadelerini kullandı.

- Futbolcu Hatice Kübra Canlı: "Fanatik futbolseverim"

Hatice Kübra Canlı ise Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Bölümü Ağız ve Diş Sağlığı Programı öğrencisi olduğunu söyledi.

Fanatik futbolsever olan babası sayesinde futbola başladığını anlatan Canlı, "Küçüklüğümden beri yeşil sahalardayım, tribündeyim. Futbolu çok seviyorum. Milli takım hedefiyle çalışıyorum. Bazen de bizi şaşırtan şeyler oluyor. Çevremizdekiler futbol oynadığımıza inanmıyor. Video ve fotoğrafımızı görmek istiyorlar. Onun için kadın futbolunu daha fazla tanıtmak istiyoruz. " dedi.

- Hayalini yeşil sahalarda gerçekleştirdi

Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hazal Naz Taştan, futbolu çok sevdiğini ve başarılı olup milli takım kadrosuna girmeyi hedeflediğini kaydetti.

Nilsu Akdoğan ise küçüklük hayalini Karaağaç Arda Spor'da gerçekleştirdiğini anlattı.

Yeşil sahaları çok sevdiğini dile getiren Nilsu Akdoğan, "Milli takımda oynamak tek hedefim. Yurt dışında İstiklal Marşı'nı okutup, Türk bayrağını başarılarımla dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Karağaç Arda Spor'dan Nisa Akdağ ile aynı zamanda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı altyapısında forma giyen Nil Ateş de milli takım hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.