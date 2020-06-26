Kalinic için, Maccabi Tel Aviv devrede

Maccabi Tel Aviv'in, Nikola Kalinic ile bağ kurduğu ve kendisini Fenerbahçe'den kendi saflarına çekmeyi umduğu iddia edildi.



28 yaşındaki 2.03cm'lik forvetin birçok Euroleague takımıyla ilgilendiği söylense de, başantrenör Zeljko Obradovic'in takıma veda ettiği gerçeğine rağmen İstanbul'da kalmasının mümkün olduğu da belirtildi.



Kalinic, Fenerbahçe'ye 2015 yılında gelmişti ve bundan önce Kızılyıldız Belgrad'da forma giyiyordu.



Bu sezon Kalinic, Euroleague'de 23 dakika ortalamayla 6.6 sayı, 2.5 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları kaydetmişti.



