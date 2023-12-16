Kadro dışılar için sendika devrede

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan oyuncular için sendika devreye girdi. Bir yaptırımla karşı karşıya kalmak istemeyen yönetim de bu kararından vazgeçtiği iddia edildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Kadro dışılar için sendika devrede
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16 Aralık 2023 12:30
Beşiktaş Yönetimi'nin kadro dışı bıraktığı ve antrenmanlara çıkmasına izin vermediği oyuncular için FIFPro devreye girdi.

YAPTIRIM UYGULANABİLİR

Uluslararası oyuncu sendikasının yapılan uygulamanın yanlışlığını Beşiktaş Yönetimi'ne bildirdiği ve yaptırımla karşı karşıya kalacağı konusunda uyardığı bildirildi.

Bu yüzden geri adım atan Siyah-Beyazlı kulüp, oyuncuların idmana dönmesine izin verdi. Daimi çalışma grubunun yeni odak noktası olarak belirlenen Türkiye'nin bu konudaki vakaları da yakın takibe alındı.

Türk oyuncular sendikası TPFD Genel Sekreteri Mehmet Göktürk Aslan ise konuyla ilgili "Türkiye'nin kalıcı çalışma grubu için odak ülke olarak belirlendiği haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Türk profesyonel futbolunda ilerleme sağlamak için yerli paydaşlarla yapıcı ilişkiler kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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