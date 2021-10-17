Juventus Roma'yı tek golle geçti

Serie A'nın 8. haftasında Juventus ile Roma karşı karşıya geldi.



Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşmanın 16. dakikasında Moise Kean'in golüyle öne geçen Juventus'un 44. dakikada aleyhine penaltı çalındı. Veretout'un kullandığı penaltıyı Szczesny kurtardı ve ilk yarı 1-0'lık Juventus üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıda Roma maça dengeyi getirmek için çok çabalasa da bu isteğinde başarılı olmadı. İkinci yarıda Jose Mourinho, 1 oyuncu değiştirirken Juventus ise 4 oyuncu değişikliğiyle rakibine olan üstünlüğünü korudu ve maçı galibiyetle tamamlamayı başardı.



Bu sonucun ardından Juventus 14 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Roma ise 15 puanda kaldı.





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