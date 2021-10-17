Juventus Roma'yı tek golle geçti

Serie A'nın 8. haftasında Juventus ile Roma karşı karşıya geldi.
Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
Karşılaşmanın 16. dakikasında Moise Kean'in golüyle öne geçen Juventus'un 44. dakikada aleyhine penaltı çalındı. Veretout'un kullandığı penaltıyı Szczesny kurtardı ve ilk yarı 1-0'lık Juventus üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda Roma maça dengeyi getirmek için çok çabalasa da bu isteğinde başarılı olmadı. İkinci yarıda Jose Mourinho, 1 oyuncu değiştirirken Juventus ise 4 oyuncu değişikliğiyle rakibine olan üstünlüğünü korudu ve maçı galibiyetle tamamlamayı başardı.
Bu sonucun ardından Juventus 14 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Roma ise 15 puanda kaldı.
Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
Karşılaşmanın 16. dakikasında Moise Kean'in golüyle öne geçen Juventus'un 44. dakikada aleyhine penaltı çalındı. Veretout'un kullandığı penaltıyı Szczesny kurtardı ve ilk yarı 1-0'lık Juventus üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda Roma maça dengeyi getirmek için çok çabalasa da bu isteğinde başarılı olmadı. İkinci yarıda Jose Mourinho, 1 oyuncu değiştirirken Juventus ise 4 oyuncu değişikliğiyle rakibine olan üstünlüğünü korudu ve maçı galibiyetle tamamlamayı başardı.
Bu sonucun ardından Juventus 14 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Roma ise 15 puanda kaldı.