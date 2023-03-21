Juan Mata'ya ayrı program

Galatasaray'da fiziksel olarak bir türlü toparlanmayan ve takım seviyesinin çok altında bir performans sergileyen Juan Mata'ya, milli arada toparlanması adına özel bir çalışma programı verildi.



Yardımcılarıyla bir görüşme yapan Okan Buruk'un, Mata'nın bu haliyle sezonun geri kalan bölümünde oynamasının çok zor olduğunu ilettiği öğrenildi.



Galatasaray'da bu sezon 14 maçta süre alan İspanyol yıldız, 3 gol atıp, 1 asist yaptı.





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