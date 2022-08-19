Joshua King'in formu yükseliyor

Fenerbahçe'nin bu sezonki yeni transferlerinden Joshua King, Austria Wien maçındaki performansıyla formunu yükselttiğini gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Joshua King'in formu yükseliyor
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19 Ağustos 2022 01:25
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King, performansıyla dikkati çekti.

Sarı-lacivertli takıma katılmasının ardından ilk maçlarında bekleneni veremeyen tecrübeli hücumcu, son 2 maçta skora yaptığı katkıyla ön plana çıktı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin son oynadığı karşılaşmada gol ve gol pası yapan 30 yaşındaki oyuncu, Austria Wien karşısında da 8. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

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