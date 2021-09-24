Josef de Souza: 'En zor anlarda iki seçeneğimiz var'

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Montero'nun da kadrodan çıkarılmasının ardından Beşiktaş'ta 11 oyuncu Altay maçında olmayacak.
Siyah beyazlıların Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, maç öncesinde bir paylaşımda bulundu.
Josef, "Bugün Tanrı yanımızda olsun ve bizi korusun. En zor anlarda iki seçeneğimiz var. Ya üzülüp boyun eğmek, ya da durumu fırsata çevirmek ve kendimin ve etrafımdakilerin tarihini değiştirmek." ifadelerini kullandı.
Siyah beyazlıların Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, maç öncesinde bir paylaşımda bulundu.
Josef, "Bugün Tanrı yanımızda olsun ve bizi korusun. En zor anlarda iki seçeneğimiz var. Ya üzülüp boyun eğmek, ya da durumu fırsata çevirmek ve kendimin ve etrafımdakilerin tarihini değiştirmek." ifadelerini kullandı.
Altay maçı öncesinde Josef de Souza'nın paylaşımı ⚫⚪ https://t.co/F7qX7MwmMD
— Sporx (@sporx) September 24, 2021