Josef de Souza: "En zor anlarda iki seçeneğimiz var"

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, Altay maçı öncesinde bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Josef de Souza: 'En zor anlarda iki seçeneğimiz var'
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24 Eylül 2021 12:04
Josef de Souza
Josef de Souza
Beşiktaş
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Montero'nun da kadrodan çıkarılmasının ardından Beşiktaş'ta 11 oyuncu Altay maçında olmayacak.

Siyah beyazlıların Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, maç öncesinde bir paylaşımda bulundu.

Josef, "Bugün Tanrı yanımızda olsun ve bizi korusun. En zor anlarda iki seçeneğimiz var. Ya üzülüp boyun eğmek, ya da durumu fırsata çevirmek ve kendimin ve etrafımdakilerin tarihini değiştirmek." ifadelerini kullandı. 

 

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