Jose Mourinho'nun Dani Alves'i: Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki Lille maçı öncesinde ilk 11'ini şekillendirmek için çeşitli varyasyonlar deniyor.
Orta sahada özellikle Fred'in sakatlanması ve 1 ay sahalardan uzak kalacak olmasından dolayı, çözüm arayışına giren Portekizli çalıştırıcı, bu bölgeye çareyi buldu. Rade Krunic'in Lugano maçlarındaki performansından memnun kalmayan Jose, İsmail'in yanında Ferdi Kadıoğlu'na şans verecek.
AKILLARA DANİ ALVES GELDİ
Jose'nin bu hamlesi akıllara ise ezeli rakibi Pep Guardiola'yı getirdi. İspanyol teknik adam Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde sağ bek olan Dani Alves'i hem sağ açık hem de orta saha olarak kullanmıştı. Jose Mourinho da bunun benzerini sol bek olan Ferdi'yle deneyecek.
Lugano maçında sol açık oynattığı 24 yaşındaki oyuncuyu bu kez orta saha olarak kullanacak. Jose'nin bazı oyuncuları sezon içinde bu şekilde kullanmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.
Orta sahada özellikle Fred'in sakatlanması ve 1 ay sahalardan uzak kalacak olmasından dolayı, çözüm arayışına giren Portekizli çalıştırıcı, bu bölgeye çareyi buldu. Rade Krunic'in Lugano maçlarındaki performansından memnun kalmayan Jose, İsmail'in yanında Ferdi Kadıoğlu'na şans verecek.
AKILLARA DANİ ALVES GELDİ
Jose'nin bu hamlesi akıllara ise ezeli rakibi Pep Guardiola'yı getirdi. İspanyol teknik adam Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde sağ bek olan Dani Alves'i hem sağ açık hem de orta saha olarak kullanmıştı. Jose Mourinho da bunun benzerini sol bek olan Ferdi'yle deneyecek.
Lugano maçında sol açık oynattığı 24 yaşındaki oyuncuyu bu kez orta saha olarak kullanacak. Jose'nin bazı oyuncuları sezon içinde bu şekilde kullanmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.