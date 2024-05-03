Jose Luis Mendilibar: ''Hiçbir şey kesinleşmedi''

Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, Aston Villa maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Jose Luis Mendilibar: ''Hiçbir şey kesinleşmedi''
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03 Mayıs 2024 01:13
Son güncelleme 03 Mayıs 2024 01:14
Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, 4-2 kazanılan Aston Villa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Jose Luis Mendilibar maçla ilgili, "Hiçbir şey bitmedi, işin yarısı tamamlandı. Cesurca oynamamız gerekecek. Gerçekten harika bir takıma karşı oynadık. Kendimiz gibiydik, çok risk aldık, öne geçtik, ikinci golden sonra bir tane daha bulacağımıza inanmaya devam ettik.'' dedi.

Tecrübeli hoca sözlerini şöyle noktaladı: ''Geriye 90 dakika kaldı, odaklanalım, onları küçümsemeyelim, onlar iyi bir takım. Bugünkü başarımızın tadını çıkaralım ama hiçbir şey kesinleşmiş değil."

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