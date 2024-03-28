Jorginho'nun geleceği için açıklama

Arsenal forması giyen Jorginho'nun geleceği için menajeri Joao Santos'tan açıklama geldi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jorginho'nun geleceği için açıklama
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28 Mart 2024 13:21
Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jorginho'nun geleceği için menajerinden açıklama geldi.

İtalyan yıldızın menajeri Joao Santos, "Arsenal ile Haziran aynın sonunda biten sözleşmesi hakkında görüşeceğiz, önceliğimiz bu. Arsenal'in harika bir grubu var ve gelecek sezon ona ihtiyaçları olup olmadığını göreceğiz" dedi.

Santos, Jorginho'nun İtalya'ya geri dönüp dönmeyeceğine yönelik sorunun ardından, "Neden olmasın, belki bir gün" ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki Jorginho, bu sezon Arsenal'de 28 maçta süre buldu ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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