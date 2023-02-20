Jorge Jesus transfer için devrede: Lucas Moura

Fenerbahçe, Tottenham'dan ayrılacak olan Brezilyalı yıldız Lucas Moura için Jorge Jesus'u da devreye soktu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus transfer için devrede: Lucas Moura
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20 Şubat 2023 09:53
Büyük umutlarla, Galatasaray'ın elinden kapılarak Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro büyük bir şanssızlık yaşamıştı. Tecrübeli oyuncu, 30 Kasım'da Vallecano ile oynanan hazırlık maçında hem ayak bileğinden hem de dizinden sakatlandı.

Pedro'nun sezonu kapatma ihtimali bulunmasıyla ara transfer döneminde forvet takviyesi gündeme geldi. Ancak deneyimli hücumcunun Karagümrük maçıyla birlikte sahaya dönmesi, Jorge Jesus'un planlarını değiştirdi.

eAubameyang'ın yerine listenin ilk sırasına Lucas Moura alındı.

Başka rakip yok

Brezilyalı yıldız, Tottenham tarafından gözden çıkartıldı. İngiliz ekibi, Lucas'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

30 yaşındaki oyuncu sezon sonunda boşa çıkacak. Ancak Fenerbahçe, Sambacı'yı hemen kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Avrupa'nın büyük liglerinde transfer döneminin kapanması nedeniyle Sarı-Lacivertliler'in bir rakibi de bulunmuyor.

Yönetim, Lucas Moura'yı bonservis bedeli ödemeden transfer etmenin hesaplarını yapıyor. Tottenham'ın bu konuda sıkıntı çıkarması beklenmiyor.

Jesus faktörü

Fenerbahçe için önemli olan Lucas Moura'yı ikna edebilmek...

Sambacı, planlarını sezon sonunda ayrılmak üzerine yapmıştı. Jorge Jesus faktörü ve takımda çok sayıda Brezilyalı oyuncu olması, Sarı-Lacivertliler'in en önemli avantajları olarak görünüyor.

Brezilyalı, vergiler düştükten sonra Tottenham'dan net olarak 2.9 milyon Euro maaş alıyordu. Fenerbahçe'nin bu rakama yakın bir teklifle 3 yıllık sözleşme önererek Lucas'ın kapısını çalacağı öne sürüldü. 

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