John Wall, benchte oturmaya devam edecek!

Houston Rockets guardı John Wall'un, takım çalışanları ile toplantı yapması sonrası bu sezon tekrar benchte oturmaya devam edeceği belirtildi.



The Athletic'den Shams Charania, Wall'un Rockets için ilk beş oynamak istediğini ancak Houston'ın planının kendisini benchten oyuna dahil etmek olduğunu bildirdi.



Charania, Rockets'ın takas arayışına devam ettiği için henüz herhangi bir kontrat ödeme görüşmesi yapılmadığını da ifadelerine ekledi.



Bu toplantıdan sonra hüsrana uğramış olduğu belli olan Wall'un, Instagram hesabında "#FreeMe" (Beni özgür bırakın) hashtag'iyle birlikte antrenman yaptığı bir videosunu paylaştığı görüldü.



Bu sezon eski yıldız point guard olmadan zorlanan Rockets ekibi, ligin en kötüsü olan 3-16'lık bir dereceye sahip olmasının yanı sıra, asist/top kaybı oranında ise sonuncu sırada bulunuyor.



